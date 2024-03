Jogadores do Vélez são presos por acusação de abuso sexual

José Amalfitani, estádio do Vélez Sarsfield, da Argentina (Foto: Luis Robayo/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/03/2024 - 10:05 • Rio de Janeiro (RJ)

Quatro jogadores do Vélez Sarsfield, da Argentina, foram presos após serem acusados de abuso sexual por uma jornalista. Sebastián Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio e José Florentín foram colocados sob custódia quando prestaram depoimento sobre o caso, na segunda-feira (18).



O quarteto deve permanecer detido por pelo menos 48 horas. Eles agora aguardam a decisão do juiz Lucas Alfredo Taboada, para saber se seguirão presos ou se vão aguardar o processo em liberdade.



O Vélez suspendeu o contrato de trabalho dos quatro atletas. Em nota, o clube afirmou que deve tomar uma decisão definitiva nos próximos dias.



Entenda o caso



No dia 6 de março, uma jovem de 24 anos denunciou os quatro jogadores em uma delegacia de Tucumán. Ela afirmou ter sido agredida sexualmente, em um hotel da região, após uma partida do Vélez Sarsfield contra o Atlético Tucumán, pela Copa da Liga Argentina.



A repórter foi convidada para um encontro somente com um dos atletas, mas, quando chegou no local, todos estavam lá. Depois de ingerir certa quantidade de bebidas alcoólicas ao longo da madrugada, a jovem começou a se sentir mal e se deitou em uma das camas. Foi neste momento que, segundo ela, a agressão sexual teria ocorrido.

Sebastián Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio e José Florentín foram presos (Foto: Reprodução)