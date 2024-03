Conmebol erra nomes de Atlético-MG e Vasco em vídeo de divulgação da Libertadores; assista

Conmebol comete gafe em vídeo da Libertadores (Foto: Divulgação/Conmebol)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/03/2024 - 11:05 • Rio de Janeiro (RJ)

A Conmebol divulgou imagens da taça da Libertadores com gafes. Ao mostrar as plaquinhas de todos os campeões, entidade escreveu errado o nome de dois clubes brasileiros: o Atlético-MG, campeão em 2013, e o Vasco, campeão em 1998.



O vídeo foi divulgado pela Conmebol nesta segunda-feira (18), em suas redes sociais. Ele serviu para divulgar o sorteio da fase de grupos da Libertadores e a inauguração do museu da Conmebol em Luque, no Paraguai.



Ao mostrar a placa do Galo, a entidade escreveu errado o nome: "Club" Atlético Mineiro. O certo seria "Clube" Atlético Mineiro.



No caso do Cruz-Maltino, aconteceu o inverso: apareceu "Clube" de Regatas Vasco da Gama, enquanto o correto seria "Club" de Regatas Vasco da Gama.

Vale destacar que os erros aconteceram apenas na taça representada no vídeo. No troféu original, os nomes de Atlético-MG e Vasco são escritos corretamente.



Calendário da Libertadores 2024



A primeira rodada da fase de grupos da Libertadores será na semana de 3 de abril. A decisão está marcada para 30 de novembro, em Buenos Aires, na Argentina, ainda sem estádio definido.

Rodada 1: 03/04

Rodada 2: 10/04

Rodada 3: 24/04

Rodada 4: 08/05

Rodada 5: 15/05

Rodada 6: 29/05

Playoffs: 17/07 e 24/07

Oitavas: 14/08 e 21/08

Quartas: 18/09 e 25/09

Semifinal: 23/10 e 30/10

FINAL: 30/11

Nome do Atlético-MG é escrito errado em vídeo da Conmebol (Foto: Reprodução)