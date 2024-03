‘Não vou fugir’, diz Daniel Alves sobre pedido de liberdade provisória

Dani Alves pede liberdade provisória enquanto aguarda julgamento de recurso (Foto: Alberto Estévez/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/03/2024 - 09:35 • Rio de Janeiro (RJ)

Daniel Alves, condenado a quatro anos e meio de prisão por agressão sexual, pediu liberdade provisória enquanto aguarda o julgamento de seu recurso. As informações são do jornal catalão "El Periódico".



- Não vou fugir. Confio na Justiça e estarei sempre à sua disposição - disse Dani Alves, por meio de videoconferência, em uma audiência nesta terça-feira na 21.ª Seção do Tribunal de Justiça de Barcelona.



Em sessão realizada a portas fechadas. os magistrados ouvem todas as partes sobre um novo pedido de liberdade provisória do jogador brasileiro. O resultado será divulgado em alguns dias.



De acordo com veículos da imprensa espanhola, a defesa de Daniel Alves garantiu que ele permanecerá na Espanha até o fim do processo, reforçando que Barcelona é seu local de residência.

Tanto a procuradoria quanto a acusação defendem, por sua vez, que ele permaneça preso, sem direito à liberdade. Eles alegam que o risco de fuga permanece "tanto pela nacionalidade brasileira quanto pela capacidade econômica".



O caso Dani Alves

Daniel Alves foi condenado a quatro anos e seis meses de prisão pelo estupro de uma jovem no banheiro da boate Sutton, em Barcelona, em 2022. A sentença foi anunciada no último dia 22 e diz que foi comprovado que o brasileiro agrediu e abusou da mulher.



A Promotoria espanhola pedia a condenação de 9 anos para Daniel Alves, e a defesa da vítima, 12 anos.



Segundo a sentença, o tribunal aplicou ao ex-jogador uma circunstância atenuante de reparação do dano ao considerar que "antes do julgamento, a defesa depositou na conta do tribunal a quantia de 150 mil euros (R$ 801,2 mil) para ser entregue à vítima independentemente do resultado do julgamento.

Dani Alves pede liberdade provisória enquanto aguarda julgamento de recurso (Foto: Jordi Borras/AFP)