Seleção Brasileira sofre desvalorização e é a quarta mais valiosa da data Fifa; veja ranking

🔁 As 5 mudanças na lista de Dorival Jr:



- Léo Jardim no lugar de Ederson

- Fabrício Bruno no lugar de Marquinhos

- Bremer no lugar de Gabriel Magalhães

- Pepê no lugar de Casemiro

- Galeno no lugar de Martinelli



O Brasil fará dois amistosos nesta data Fifa: contra a Inglaterra, sábado (23), e contra a Espanha, na próxima terça-feira (26).