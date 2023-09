Quais clubes mais gastaram para formar o elenco atual? Dois brasileiros aparecem no top 100 mundial

Levantamento reforça poderio financeiro da Premier League



✔ Dos 20 times da Premier League, apenas o Luton Town não está entre os 100 mais gastadores.



✔ São oito clubes ingleses no top 10. As únicas exceções são PSG (4º) e Real Madrid (8º).



✔ Até mesmo clubes da segunda divisão inglesa aparecem entre os 100 elencos mais caros do mundo (Leicester, Southampton, Leeds e Norwich).