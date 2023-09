Um dos técnicos mais vencedores do futebol mundial, Pep Guardiola está com moral elevada no Manchester City. No clube desde 2016, o treinador espanhol acumula cinco títulos da Premier League e um da Champions League, a primeira na história dos Citizens.



Mas, afinal, qual é o salário de Guardiola no Manchester City? Quais técnicos recebem mais do que ele? O Lance! Biz apresenta detalhes abaixo.



