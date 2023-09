A volta do Agente Fifa: entenda o que muda com o novo regulamento a partir de outubro

Como era o mercado antes?



De acordo com o último relatório da CBF de 2021, o agenciamento de atletas é um mercado que movimenta R$ 3 bilhões no mundo todo e mais de R$ 160 milhões no Brasil.



O modelo até então em vigor foi estabelecido em 2014 (Regulations on Working with Intermediaries) previa a figura do intermediário. Para exercer a função, ele deveria estar registrado em uma associação nacional (ex. CBF) mediante a apresentação de documentos e o pagamento de uma taxa. No mercado brasileiro, os agentes precisavam ser aprovados em um exame e renovar o registro a cada três anos.



O problema deste sistema era a ausência de uniformização, já que eram 211 associações diferentes regulando o seu próprio mercado.