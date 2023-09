Líder na exportação de atletas, Brasil acumula R$ 14 bilhões em transferências na última década

Entre os clubes brasileiro, o Athletico-PR teve o maior saldo positivo com transferências na última década: € 184 milhões. São Paulo e Grêmio completam o top 3 com lucros de € 168 milhões e € 165 milhões, respectivamente.



A tradição do futebol brasileiro e sua capacidade de produzir jogadores talentosos é amplamente reconhecida. Um outro estudo feito pelo CIES Football apontou que o Brasil é o país que mais exporta jogadores no mundo: foram 1.289 atletas apenas em 2023 - número 5,6% maior em relação ao ano anterior. O último recorde havia sido em 2019, com 1.276 atletas expatriados.



O que pensam os especialistas?



Na visão de Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports Brasil, que gerencia as carreiras de Vini Jr, Lucas Paquetá, Endrick e Gabriel Martinelli, os clubes ganham com a exportação de jovens jogadores, sendo um grande benefício financeiro.



- Para os clubes brasileiros, esse êxodo é uma necessidade, e será pelos próximos anos. O que define quem se sustenta no topo do nosso futebol é a sequência de negócios dos clubes, que se transforma em receitas extraordinárias, advindas especialmente de transferências de jovens atletas. É o que diferencia, por exemplo, Palmeiras e Flamengo de outros times. São os clubes que compreenderam antes dos demais que a combinação de solidez financeira e sucesso esportivo, ao menos no Brasil, é possível, mas não mantendo aqui os maiores talentos, mas sim, os capitalizando. Os nossos diferenciados, se tiverem seu talento sendo demandado em outros países, vão o ofertar onde ele seja mais bem remunerado e valorizado.