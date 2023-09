Com missão de reunir indústria do esporte, Sports Summit 2024 será realizado no novo Pacaembu; veja datas

- Nós vemos o Sports Summit como uma plataforma para contar histórias. Queremos discutir novas tendências, tecnologias e entender como o esporte será consumido no futuro. Trazer para o Brasil o que está acontecendo no mundo e ver o que pode ser aplicado no país, em maior ou menor medida. As marcas também conseguem assimilar melhor o mercado esportivo e o networking fica cada vez maior.



Após edições no México e Uruguai, o Sports Summit fez a sua estreia no Brasil em abril deste ano e contou com mais 5 mil presentes no pavilhão do Pacaembu ainda em obras. Com a reforma concluída, a tendência é que o público aumente em 2024.



Entre os 150 palestrantes da edição de 2023, estavam executivos de ligas internacionais, como LaLiga e Bundesliga. Luigi De Siervo, CEO da Serie A italiana, veio ao Brasil pela primeira vez. Dirigentes de clubes, associações e empresas nacionais também participaram.