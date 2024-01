Quais clubes brasileiros podem virar SAF em 2024?

SÉRIE A



🔴⚫ Athletico-PR: Exemplo de gestão no país e com finanças em ordem, o Furacão trabalha ativamente nos bastidores para constituir uma SAF em 2024, ano do centenário do clube. A diretoria, comandada por Mario Celso Petraglia, está em busca de investidores com o auxílio de EY e Bank of America.



🔴⚪🟢 Fluminense: Atual campeão da Libertadores, o Tricolor conta com a ajuda do banco BTG para avançar na estruturação da empresa. Não há pressa na processo, mas o cenário mais provável é que o clube implemente a SAF sem vender ações. Assim, conseguiria acessar outras formas de captação de receitas e manteria o controle de 100% do futebol.



🟢⚪ Juventude: De volta à Série A do Brasileirão, o clube gaúcho estrutura a venda da SAF desde 2022 e conta com a consultoria da XP e da Bridge Sports Capital. O clube já recebeu propostas de possíveis investidores e pode avançar com a venda neste ano.



🔴⚫ Atlético-GO: O Dragão é o outro que trabalha para para virar SAF sem vender ações. A ideia é criar um fundo de investimento para que o clube continue sob controle da administração atual, seja capaz de fazer parcerias e se “blinde” de qualquer problema envolvendo dívidas.