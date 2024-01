Por que o Manchester City está sendo processado por marca de moda?

O Manchester City enfrenta na Justiça um processo movido pela Superdry, marca de roupa reconhecida na Inglaterra. A empresa acusa o clube de violação de marca registrada e cobra uma indenização milionária. Mas, afinal, qual é o motivo do problema?



De forma geral, o City está sendo processado pelo uso das palavras "Super Dry" em seu kit de treinos. Além do nome da empresa de moda, a expressão é uma marca de cerveja vendida pela Asahi, um dos principais patrocinadores do clube.



