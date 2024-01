Quais são os clubes brasileiros que mais lucram com a base? Veja ranking

Entra ano, sai ano, e a exportação de talentos segue sendo uma das principais fontes de receita dos clubes brasileiros. Mas, afinal, quais times do país mais faturaram com a venda de jogadores da base na última década?



De acordo com levantamento do CIES Football Obsevatory, o líder nacional neste quesito foi o Flamengo, que faturou € 228 milhões (R$ 1,2 bilhão, na cotação atual) com as transferências de Garotos do Ninho entre 2014 e 2023.



