Brasileirão tem 6ª maior média de público do mundo; veja ranking

🏟️ No ranking mundial de público, o Brasileirão aparece na frente da Ligue 1 francesa, que registrou 26.494 torcedores por jogo até o momento na temporada 2023/24.



🏆 Cabe destacar que a média do Brasileirão 2023 foi a maior da história do torneio. De acordo com a CBF, a edição de maior público até então havia sido a de 1983, com 22.953 pessoas a cada partida.



🥇 A Bundesliga, da Alemanha, lidera o ranking de público entre as ligas nacionais ao redor do mundo. Na temporada atual, são mais de 39,5 mil espectadores in loco por jogo. Até mesmo a segunda divisão local aparece no top 5 mundial (28.227).