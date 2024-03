Quais clubes brasileiros mais gastaram na janela de transferências? Veja ranking

💸 Janela de bilhão



Os 20 times da Série A ultrapassaram a casa do bilhão de reais em contratações em 2024. Até o momento, os clubes da elite do futebol brasileiro gastaram R$ 1.055.418.000,00, segundo levantamento do ge.globo.



O Flamengo, mais uma vez, foi o protagonista no mercado. Foram apenas três contratações - De La Cruz, Viña e Léo Ortiz -, mas que custaram quase R$ 160 milhões no total.



💰 Os 5 clubes que mais gastaram na janela de transferências:



1. Flamengo - R$ 158 milhões

2. Botafogo - R$ 131,7 milhões

3. Corinthians - R$ 130,3 milhões

4. Vasco - R$ 120,2 milhões

5. Palmeiras - R$ 90,6 milhões