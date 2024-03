Quanto custou o novo Santiago Bernabéu?

O projeto custou, até agora, 892,7 milhões de euros (R$ 4,8 bilhões), valor que o Real Madrid vai financiar em 30 anos. Falta pouco para a conclusão do total da obra, iniciada em junho de 2019. O clube voltou a mandar seus jogos no estádio em agosto de 2021, mesmo durante as obras. Em setembro de 2023, foi inaugurada a nova capacidade do Santiago Bernabéu, que passou de 81 mil para 84.744 torcedores, com a ampliação do lado leste.