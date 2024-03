Audiência global do Super Bowl quebra recorde, mas não chega perto da Copa do Mundo

O interesse e o alcance internacional da NFL seguem em alta. De acordo com números divulgados pela liga de futebol americano, a audiência global do recente Super Bowl entre Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers foi de 62,5 milhões de pessoas - um aumento de 10% em relação a 2023.



🏈 Considerando que 202,4 milhões de pessoas assistiram pelo menos uma parte da partida nos Estados Unidos, a audiência total do Super Bowl 2024 foi de praticamente 265 milhões - um recorde histórico.



