Lucro ou prejuízo? Veja o saldo dos clubes com operação de jogos da Taça Guanabara

A Taça Guanabara, primeira fase do Campeonato Carioca, chegou ao fim no último domingo com o título do Flamengo. Em termos financeiros, o Rubro-Negro também levou a melhor sobre os rivais e foi o clube que mais lucrou com a operação de partidas do estadual até o momento.



De acordo com levantamento do site Itatiaia, o resultado financeiro do Fla na Taça Guanabara foi de R$ 4.672.131,71. A receita do clube foi impulsionada principalmente pelos jogos fora do Rio de Janeiro, pelos quais recebeu cotas que totalizaram R$ 3,6 milhões.



