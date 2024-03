Você sabia? Shaquille O’Neal foi um dos primeiros investidores do Google nos anos 90

Shaq estava em um restaurante quando chamou a atenção de um investidor importante, que começou a conversar com ele sobre o Google. Essa conversa seria então elevada a uma reunião formal, que convenceu O'Neal a investir seu dinheiro na empresa.



- Eu estava no Four Seasons, estava almoçando e havia quatro senhores distintos sentados lá brincando com seus filhos, e as crianças me reconheceram e estavam brincando comigo. Um senhor disse 'Quero falar sobre uma empresa chamada Google', e apenas falando sobre mecanismos de pesquisa e 'você poderá digitar qualquer coisa', e eu pensei , 'Isso soa bem.' Tivemos uma reunião com eles e pareceu bom, coloquei algum dinheiro e esqueci - explica Shaq.



Embora não tenha sido divulgado o valor exato que Shaq investiu na empresa, ele obteve um ótimo retorno. O único arrependimento de O'Neal é não ter investido mais no Google. Hoje, a gigante da tecnologia está avaliada em quase US$ 2 trilhões