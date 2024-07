Paquetá pode ser punido no Brasil? Entenda riscos jurídicos e financeiros para o Flamengo

👨‍⚖️ Riscos jurídicos



Se for condenado, Lucas Paquetá poderá recorrer na própria FA e, em um segundo momento, na Corte Arbitral do Esporte (CAS). Até o julgamento de todos os recursos, a pena estaria vinculada apenas ao futebol inglês e o meia poderia seguir em atividade no Brasil.



O problema para o Flamengo é que, após a primeira condenação, a Fifa pode entrar na jogada e homologar a pena a nível mundial, como costuma fazer em casos de manipulação. Esta decisão impediria Paquetá de atuar em qualquer país durante o período da pena. Neste caso, o atleta também poderia entrar com recurso no Comitê de Apelação da entidade e, em última instância, novamente no CAS.