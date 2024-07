O que faz o CEO de um clube de futebol? Veja nomes e entenda função

De forma geral, o CEO é a pessoa com maior autoridade na hierarquia operacional de uma organização. Ele é o responsável por implementar as estratégias para promover a visão da empresa em todas as áreas. No mundo do futebol, no entanto, há algumas particularidades.



Nos clubes associativos, por exemplo, existe uma relação de subordinação ao presidente, que é eleito para um mandato relativamente curto e representa uma figura mais política. Nestes casos, o CEO administra o dia a dia e toma as decisões estratégicas do clube, mas deve sempre responder ao presidente.