Os impactos da SAF na classificação final do Campeonato Brasileiro

⛔ As SAFs que decepcionaram



Por outro lado, quatro SAFs passaram o Brasileirão na parte de baixo da tabela. Cruzeiro, Vasco e Bahia conseguiram se salvar no fim e vão disputar a Série A em 2024. Já o Coritiba, que migrou de modelo durante o torneio, foi rebaixado com algumas rodadas de antecedência.



Para entender o tamanho da influência das SAFs na classificação final do Brasileirão, o Lance! Biz buscou a opinião de especialistas no assunto. Confira abaixo:



➡️ Quais clubes mais arrecadaram com bilheteria no Brasileirão 2023? Veja ranking



Guilherme Gomes Pereira, sócio do escritório HRSA Sociedade de Advogados



"Não há uma explicação única, cada time tem sua própria situação. O modelo jurídico de um clube não é garantia de sucesso. Se tivermos 20 SAFs disputando a série A, quatro irão cair. Tão ou mais importante que o modelo jurídico é a gestão que se adota, como é o caso de Palmeiras, Flamengo e outros times, com trabalhos de longo prazo e gestões consolidadas.



A SAF pode de fato ser a única saída para alguns, mas não para todos. A classificação do Brasileiro não reflete os modelos jurídicos adotados, mas as práticas de gestão implementadas, além de fatores subjetivos do próprio futebol. Ter uma boa gestão não significa que você irá ganhar, mas não ter uma boa gestão significará que sua chance de ganhar é menor."