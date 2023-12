Quais clubes mais arrecadaram com bilheteria no Brasileirão 2023? Veja ranking

Três clubes paulistas aparecem na sequência do ranking de bilheteria: São Paulo, Palmeiras e Corinthians - todos com arrecadações brutas superiores a R$ 40 milhões.



➡️ Ranking de público do Brasileirão 2023: veja os clubes com maiores médias



No outro extremo da lista, RB Bragantino, Goiás, América-MG e Santos foram os clubes com as menores rendas brutas do Brasileirão. O Massa Bruta, por exembro, arrecadou um total de R$ 4,4 milhões em 19 jogos como mandante - menos que a bilheteria do Flamengo em uma única partida.