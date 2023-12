Ganha quem investe mais? Veja relação entre dinheiro e resultado no Brasileirão 2023

💰 Correlação entre dinheiro e resultado no Brasileirão



A comparação mostra que a capacidade de investimento em reforços está diretamente ligada ao desempenho. As primeiras posições são preenchidas majoritariamente pelos clubes que mais gastaram em direitos econômicos e as últimas, pelos que menos investiram.



Dos seis elencos mais caros do futebol brasileiro, cinco terminaram o Brasileirão no G6 e garantiram vaga na Libertadores. Dos cinco que menos gastaram com reforços, três foram rebaixados.



A correlação existe, mas não totalmente. Há exceções importantes na lista. A principal "surpresa" na parte de cima da tabela foi o Grêmio, que foi vice-campeão com apenas o 11º maior gasto na formação do elenco. Uma prova da eficiência do departamento de futebol gremista.