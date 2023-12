Qual é o prêmio em dinheiro recebido pelos Los Angeles Lakers pelo título da Copa da NBA?

E quanto recebem os outros times?



Os atletas do Indiana Pacers, franquia que perdeu a final e terminou em segundo lugar, vão levar US$ 200 mil (R$ 1 milhão) para casa.



Os jogadores eliminados na semifinal recebem US$ 100 mil (R$ 500 mil), e os que perderam nas quartas de final faturam US$ 50 mil (R$ 250 mil).



