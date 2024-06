O que o acordo bilionário entre Corinthians e LFU representa para os clubes da Libra?

💰 O acordo entre Globo e Libra



Em março deste ano, a Globo fechou acordo com a Libra para exibição dos jogos dos clubes que pertencem ao grupo nas edições de 2025 a 2029 do Brasileirão. O contrato prevê o pagamento de R$ 1,3 bilhão por ano pelos direitos de TV aberta e fechada.



Ficou acordado que este valor será alterado caso clubes entrem ou saiam da Libra no período. É o que deve acontecer agora. Com a decisão do Corinthians em assinar com a LFU, o montante anual terá um desconto de 10% e vai cair para R$ 1,17 bilhão.



➡️ Quais clubes mais faturam com bilheteria no Brasileirão 2024? Veja ranking



Além disso, a saída do Timão deixa a Libra com apenas oito membros na Série A de 2024. Se o número se mantiver igual em 2025, haverá um decréscimo de mais 11%, abaixando a receita para R$ 1 bilhão. Isso pode acontecer caso o Santos não volte à elite do futebol brasileiro, por exemplo.