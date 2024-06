Qual o tamanho do impacto econômico da etapa brasileira da WSL?

Eventos esportivos, como o WSL Rio Pro, incentivam a atividade econômica da cidade e da região: as despesas com a infraestrutura do evento e os gastos dos turistas impulsionam efeitos positivos na cadeia produtiva da economia, suportando diversos empregos, geração de renda para as famílias e com a arrecadação de impostos. Existem três categorias de impactos: direto, indireto e induzido.



