Estádio de Brasil x Paraguai é o segundo mais caro do mundo; veja fotos e valores

Após enfrentar a Costa Rica no estádio mais caro do mundo, na última segunfa-feira, a Seleção Brasileira vai encarar o Paraguai em outra arena bilionária. O Allegiant Stadium, palco do duelo desta sexta-feira (28), custou cerca de US$ 1,9 bilhão (R$ 10,9 bilhões, na cotação da época) e fica em segundo lugar na lista dos estádios mais caros.



Inaugurado em 2020, o estádio é fechado, climatizado e tem capacidade para 65 mil pessoas, mas pode ser expandido para até 72 mil. O local passou a ser a casa do Las Vegas Raiders e também recebe jogos do time da Universidade de Nevada.