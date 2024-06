Quais clubes mais faturam com bilheteria no Brasileirão 2024? Veja ranking

Estes valores, no entanto, não vão diretamente para os cofres dos clubes. Cada operação de jogo inclui uma série de despesas, como taxa da federação, arbitragem, confecção de ingressos, aluguel do estádio, despesas operacionais, VAR, entre outros.



Descontando todas as despesas, resta a renda líquida. Esta, sim, vai para os cofres dos clubes. E, neste ranking, quem lidera é o Palmeiras, seguido por São Paulo e Corinthians - todos com estádios próprios. O Flamengo, que usa o Maracanã, cai para sexto lugar.



💰 Renda líquida com bilheteria no Brasileirão 2024



1. Palmeiras - R$ 7.978.343,76 (6 jogos)

2. São Paulo - R$ 7.713.847,88 (5 jogos)

3. Corinthians - R$ 7.536.992,84 (5 jogos)

4. Atlético-GO - R$ 5.085.442,47 (5 jogos)

5. Atlético-MG - R$ 4.872.845,82 (4 jogos)

6. Flamengo - R$ 4.797.381,74 (5 jogos)

7. Athletico-PR - R$ 4.344.763,24 (5 jogos)

8. Grêmio - R$ 3.665.203,09 (5 jogos)

9. Inter - R$ 3.665.203,09 (4 jogos)

10. Bahia - R$ 1.671.925,88 (5 jogos)