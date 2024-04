Mundial de Clubes 2025: Fifa negocia acordo bilionário por transmissão

➡️ Surfistas brasileiros acumulam premiação milionária na WSL 2024; veja valores



📺 Mais detalhes da oferta da Apple



De acordo com o The NY Times, não está claro se o contrato com a Apple incluirá direitos de transmissão gratuita. Isso significa que todo o evento poderá estar restriro a assinantes do Apple TV+, plataforma de streaming pago da empresa.



Se o acordo for confirmado, esta será a primeira vez que a Fifa fechará um único contrato mundial pelos direitos de transmissão de uma competição. Neste caso, nenhuma emissora brasileira - ou de qualquer país - poderia exibir as partidas.