Adidas supera Nike e lidera ranking de fornecedoras para clubes nas principais ligas; veja

A Adidas também predomina no Brasil, com contratos com Flamengo, Atlético Mineiro, Cruzeiro e Internacional. A Umbro vem em segundo lugar, com Athletico Paranaense, Grêmio e Fluminense. Depois aparecem New Balance, com São Paulo e Bragantino, e Volt, utilizada por Vitória e Criciúma. Nike e Puma têm apenas um representante cada no futebol brasileiro. A parceria de mais de 20 anos entre Nike e Corinthians pode acabar no final de 2024, e a Puma tem contrato de exclusividade com o Palmeiras se encerrando no final de 2024.