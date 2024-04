Surfistas brasileiros acumulam premiação milionária na WSL 2024; veja valores

💰🏄 Premiação dos brasileiros na WSL 2024:



1. Tatiana Weston-Webb - US$ 107 mil (R$ 558 mil)

2. Gabriel Medina - US$ 91,1 mil (R$ 475 mil)

3. Luana Silva - US$ 89,4 mil (R$ 466 mil)

4. Italo Ferreira - US$ 82,2 mil (R$ 429 mil)

5. Samuel Pupo - US$ 80,6 mil (R$ 420 mil)

6. Yago Dora - US$ 75,9 mil (R$ 396 mil)

7. Miguel Pupo - US$ 75,1 mil (R$ 392 mil)

8. Caio Ibelli - US$ 74,2 mil (R$ 387 mil)

9. Deivid Silva - US$ 71 mil (R$ 370 mil)

10. Filipe Toledo - US$ 13,5 mil (R$ 70 mil)



Notas: Filipe Toledo abandonou o Circuito Mundial para cuidar da saúde mental após disputar a primeira etapa do Tour. João Chianca, o Chumbinho, está inscrito na disputa, mas ainda se recupera de uma lesão e não participou de nenhuma etapa.