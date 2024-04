Quanto a Inter de Milão vai receber pelo título do Campeonato Italiano?

A Inter de Milão vai faturar alto com o título do Campeonato Italiano, confirmado na segunda-feira (22) com cinco rodadas de antecedência. Os ganhos totais do clube podem chegar até a € 100 milhões (cerca de R$ 550 milhões), por exemplo.



Ainda não é possível saber o valor exato, pois a liga italiana fará alguns ajustes nos critérios de distribuição receitas da temporada 2023/24. Mesmo assim, é possível ter noção com base nos números do ano passado.



➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp