Choque de realidade: 25% do Manchester United custa mais que todas as SAFs brasileiras somadas

O motivo do "valor inflacionado" é simples: garantir o controle operacional do futebol. Se a oferta for aceita, o empresário poderá opinar em decisões importantes tomadas pela diretoria do clube. Ele ainda teria opção de comprar mais ações no futuro.



Mais caro que todas as SAFs SOMADAS



O valor de R$ 8,62 bilhões, que será usado para comprar 25% das ações do Manchester United, seria suficiente para comprar todas as SAFs já negociadas na Série A do Brasileirão.



➡️ SAF: remédio ou veneno para o futebol brasileiro?



Até o momento, sete times já receberam aportes financeiros e têm a figura de um comprador no comando do dia a dia: Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Cruzeiro, Cuiabá e Vasco. Sem contar os valores utilizados para pagar dívidas, as sete vendas tiveram um valor total de R$ 4,2 bilhões.