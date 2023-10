Qual é o tamanho da fortuna de Florentino Pérez, presidente do Real Madrid?

Além de ser presidente do Real Madrid, Florentino Pérez é fundador e presidente do Grupo ACS, uma empresa de construção civil, desde 1997. Ele tem uma participação de quase 13% na construtora, que está avaliada atualmente em mais de US$ 10 bilhões.



De acordo com a Forbes, Florentino encerrou 2022 como o 13º mais rico em toda a Espanha. Atualmente, ele é a 1434ª pessoa mais rica do mundo.



