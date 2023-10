Quem são os jogadores de futebol mais bem pagos do mundo? Veja lista atualizada

A maior parte dos ganhos de Cristiano Ronaldo vem dos salários recebidos no Al-Nassr (US$ 200 milhões). O restante é formado por receitas fora de campo, como patrocínios e outros tipos de acordos comerciais.



A vantagem do português é grande para os outros jogadores. Messi, segundo colocado na lista, tem ganhos estimados em US$ 135 milhões em 2023 - quase metade de Cristiano. Neymar completa o top 3 com US$ 112 milhões.



