Messi, Beckham e mais: veja os melhores comerciais do Super Bowl 2024

A 58° edição do Super Bowl, a final da temporada da NFL, aconteceu neste domingo (11), com a vitória do Kansas City Chiefs sobre San Francisco 49ers. Além da partida, uma atração fora das quatro linhas chamou a atenção: os anúncios publicitários do intervalo.



Cada propaganda comercial de 30 segundos custou, em média, US$ 7 milhões (cerca de R$ 35 milhões) para as marcas anunciantes. Como de costume, as empresas apostaram no bom humor e na presença de celebridades para alcançar os fãs.



Na lista estão astros do esporte, como Lionel Messi e David Beckham, além de estrelas como Victoria Beckham, Arnold Schwarzenegger e Jennifer Aniston.



Os melhores comerciais do Super Bowl 2024



1. State Farm, com Arnold Schwarzenegger