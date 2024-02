O dinheiro por trás do Super Bowl: 10 números que você precisa saber

R$ 28 mil: Este é o preço do ingresso mais barato disponível em sites de revenda.



R$ 812 mil: Este é o prêmio em dinheiro pago pela NFL aos jogados do time campeão.



R$ 114 bilhões: Este é o volume de apostas previsto apenas nos Estados Unidos.



R$ 34,7 milhões: Este é o valor pago por empresas para ter um comercial de 30 segundos durante o Super Bowl (na transmissão dos Estados Unidos).



R$ 0: O cantor Usher vai ser apresentar no intervalo do Super Bowl e, como de costume, não receberá cachê por isso.



R$ 74,3 milhões: Este é o orçamento disponibilizado pela NFL para a produção do show do intervalo.



115,1 milhões: Esta foi a audiência média do Super Bowl 2023, o mais assistido de todos os tempos. Será que teremos outro recorde?



R$ 123 bilhões: Esta é a fortuna da família Hunt, dona do Kansas City Chiefs desde a fundação do time. Do lado dos 49ers, a copresidente Denise DeBartolo York e sua família têm um patrimônio de cerca de R$ 28,8 bilhões.