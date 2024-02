Quem são os donos do Kansas City Chiefs e do San Francisco 49ers? Compare as fortunas

💰 Kansas City Chiefs: Clark Hunt e família



O Kansas City Chiefs é propriedade da família Hunt, descendentes do magnata do petróleo HL Hunt e com uma fortuna coletiva de US$ 24,8 bilhões (R$ 123 bilhões).



Lamar Hunt fundou o time em 1960 por US$ 25.000. Hoje, os Chiefs valem cerca de US$ 4,3 bilhões e podem conquistar o terceiro Super Bowl nos últimos cinco anos.