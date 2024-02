Por que Usher fará show de graça no Super Bowl?

Segundo a Forbes, os artistas recebem em uma “escala sindical”, que é uma fração do lucro de seis ou sete dígitos, obtido por um show, e é um salário mínimo em um contrato sindical. Segundo a SAG-AFTRA, esse valor equivale a mais de US$ 1 mil por dia.



Por que os artistas aceitam cantar de graça?



A resposta é simples: a exposição que o evento gera. O Super Bowl do ano passado atraiu 115 milhões de espectadores apenas nos Estados Unidos.



Os artistas, portanto, aproveitam a chance para alcançar um público que eles jamais conseguiriam em um show normal. Eles recebem 13 minutos de atenção total e podem capitalizar de diversas formas.



Usher, por exemplo, usará sua performance para iniciar um plano robusto para 2024, começando com o lançamento de um novo álbum no dia do jogo.