No tempo extra, os 49ers tiveram a primeira posse e Brock Purdy fez grande campanha, conseguindo passes milimétricos até chegar a redzone. Mas a defesa dos Chiefs apareceu e os Niners se contentaram com o field goal. Com Mahomes em campo, a campanha foi emocionante, com o quaterback correndo com a bola em diversas oportunidades e surpreendendo a defesa de San Francisco. Perto da endzone, o tempo já estava acabando, mas o time de Kansas City não pediu tempo, com três segundos no relógio, Mahomes fez o snap e conectou para Mecole Hardman e coroar o título do Kansas City Chiefs.