Quanto custa o ingresso do Super Bowl 2024?

Não sairá barato estar no Allegiant Stadium em Las Vegas, neste domingo (11), para acompanhar o Super Bowl in loco. Afinal, os valores dos ingressos para a decisão da NFL subiram 69% em comparação com as entradas da edição 2023.



Em diversos pontos de venda oficiais, os preços variaram de US$ 6,3 mil (cerca de R$ 31 mil) a quase US$ 29 mil (R$ 142,8 mil) durante a última semana.