L! Biz feat Pluri: Bahia e Fortaleza têm as maiores médias de público das regiões Norte e Nordeste; veja ranking

As torcidas de Bahia e Fortaleza têm comparecido em grande número aos estádios em 2023. De acordo com levantamento da Pluri Consultoria, em parceria com o Lance! Biz, os times estão no topo no ranking de maiores médias de público das regiões Norte e Nordeste.



A análise leva em consideração as partidas com mando de campo dos clubes em todas as competições (nacionais, internacionais, regionais e estaduais) até o fim de julho. O cálculo do público pagante desconsidera torcedores que assistem aos jogos por meio de gratuidades e cortesias.



