Destaques do ranking:



> O Flamengo continua a brilhar não apenas dentro de campo, mas também nas arquibancadas. Dono da maior torcida, o clube lidera o ranking de público pagante do futebol brasileiro com uma média superior a 52 mil por partida.



> Entre janeiro e junho, o Fla disputou 21 partidas como mandante e levou mais de 1 milhão de pessoas aos estádios



+ Ranking digital do futebol brasileiro: os clubes com mais seguidores nas redes sociais



> O único outro clube com média superior a 40 mil é o São Paulo. Salve o Tricolor Paulista!



> Corinthians, Palmeiras e Fluminense completam o top 5. É o eixo Rio-São Paulo dominando o ranking de público do futebol brasileiro!