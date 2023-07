Quanto custa a camisa do Brasil?



Os uniformes oficiais titular e reserva custam R$ 349,99 na versão masculina e feminina para adultos. O preço é o mesmo da versão anterior, usada na Copa do Mundo Masculina em 2022. As versões jogador e infantil não estão à venda.



Modelos amarelo e azul



Os uniformes da Seleção na Copa Feminina foram inspirados na biodiversidade do Brasil e da Amazônia, trazendo a estampa de folhagem tropical – inspiradas nas folhas do Buriti, do Jaci e da Jarina. A camisa principal é amarela e tem detalhes em verde na barra das mangas e na gola.



A camisa reserva tem o azul supremo e traz uma variante da estampa exclusiva do primeiro uniforme com as folhas tropicais da estampa concentradas na manga.