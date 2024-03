Fora da final do Gauchão, Inter gastou mais de R$ 80 milhões na janela

Frenético no mercado, o Internacional foi um dos protagonistas na janela de transferências do início do ano no Brasil. Em busca de títulos em 2024, o clube gastou mais de R$ 80 milhões em dez reforços, mas sofreu a primeira decepção nesta semana: a eliminação para o Juventude na semifinal do Gauchão.



A contratação mais cara e badalada foi a primeira a de Rafael Borré, atacante que pertencia ao Eintracht Frankfurt e foi comprado por 6,2 milhões de euros (R$ 33,5 milhões). Outros nomes de peso, como Thiago Maia e Alario, também foram contratados.



