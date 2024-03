Internacional perde nos pênaltis para o Juventude e está fora da final do Campeonato Gaúcho

Juventude está na final do Gauchão (Foto: Divulgação/Juventude)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/03/2024 - 00:38 • Rio de Janeiro (RJ)

O Internacional empatou com o Juventude em 1 a 1, na noite desta segunda-feira, no Beira-Rio, e avançou à final nos pênaltis, por 6 a 5. No tempo regulamentar, Zé Marcos abriu o placar para o Alviverde, enquanto Renê empatou para o Colorado.

⚽ COMO FOI A PARTIDA?

O Juventude não se intimidou no Beira-Rio e foi para cima do Internacional. Ambos os times proporcionaram um jogo equilibrado e cheio de oportunidades. E quem balançou a rede primeiro foi o Alviverde com Zé Marcos de cabeça após cobrança de escanteio de Alan Ruschel.

No início do segundo tempo, o Inter empatou em jogada ensaiada. Aránguiz cruzou para Renê cabecear e estufar a rede do Juventude.

O empate levou a partida para os pênaltis. O Internacional abriu 2 a 1, até Alan Ruschel parar em Rochet. Mercado acertou o travessão, e Rildo empatou as cobranças. Empate em 4 a 4 nas primeiras cinco cobranças. Robert Renan tentou uma cavadinha e o chute saiu fraco. Gabriel se recuperou e fez a defesa. Ao final, Kelvi chutou forte e superou o goleiro colorado.

➡️ O QUE VEM POR AÍ?

O Juventude é o primeiro finalista do Campeonato Gaúcho. Agora, o Alviverde aguarda o vencedor do confronto entre Grêmio e Caxias.