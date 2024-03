Quanto custa o ingresso para Espanha x Brasil no Santiago Bernabéu?

Duas das seleções mais tradicionais do futebol mundial, Espanha e Brasil se enfrentam nesta terça-feira (26), a partir de 17h30 (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em Madrid. Mas, afinal, quanto custam os ingressos para a partida amistosa?



À venda desde o início de março, os preços das entradas variam entre 40 e 110 euros - o equivalente a R$ 215 e R$ 595 - no site oficial da federação espanhola. Há ainda bilhetes para áreas VIPs por um valor mais salgado: entre 250 e 290 euros (R$ 1,1 mil e R$ 1,5 mil).



