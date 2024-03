Barcelona rescinde com a Nike e busca ‘melhor contrato do mundo’

A parceria de quase três décadas do Barcelona com a Nike está chegando ao fim. O presidente do clube, ​​Joan Laporta, confirmou que rescindiu o contrato de patrocínio com a marca norte-americana, que será substituída a partir da próxima temporada.



Segundo o dirigente, a empresa teria descumprido parte do acordo que era válido até 2028, o que motivou a rescisão do contrato de forma antecipada.



