Qual é o salário de Coudet no Inter?

O técnico garantiu a classificação para as semifinais do Campeonato Gaúcho e para a terceira fase da Copa do Brasil. O comunicado divulgado pelo Inter para anunciar a renovação de Coudet ressaltou que, em sua segunda passagem pelo clube, o técnico colocou o time entre as quatro melhores equipes da América do Sul, e na reta final do Campeonato Brasileiro obteve aproveitamento de 63%, sendo um dos melhores ataques do returno.