Endrick aparece pela 1ª vez como garoto-propaganda em comercial de TV

Neste domingo (18), o atacante Endrick, do Palmeiras e da Seleção Brasileira, apareceu pela primeira vez na televisão como garoto-propaganda de uma marca. Embaixador da Neosaldina, medicamento referência no alívio rápido de dores de cabeça, o atleta estrelou um comercial da empresa que foi ao ar durante o intervalo do Big Brother Brasil 2024, na TV Globo.



Em dezembro de 2023, o atleta assinou um acordo com duração de cinco anos com a Neosaldina - em valores, é o maior acordo já firmado na história da marca, que possui mais de meio século de vida. A peça divulgada em TV aberta sela o início das ações de publicidade que visam dialogar com a nova geração por meio do jovem craque.



